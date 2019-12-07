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اغتيال مسؤول عسكري من "الانتقالي الجنوبي" و"داعش" يتبنى

أخبار العالم العربي

اغتيال مسؤول عسكري من
Reuters FAWAZ SALMAN
(صورة أرشيفية)
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أعلنت قيادة قوات "ألوية الدعم والإسناد" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مقتل محمد صالح الردفاني نائب مدير القوى البشرية بعملية اغتيال استهدفته في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت "ألوية الدعم والإسناد" أنها "مواصلة كعادتها في عمليات مكافحة الإرهاب بالمناطق المحررة، وتبذل في سبيل ذلك فاتورة باهظة، وتؤكد أنها ستنتصر لدمائه من عناصر الظلام والإرهاب مهما كلف ذلك من ثمن".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر وسائل إعلام تابعة له مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن مقاتليه استهدفوا الردفاني بإطلاق النار عليه في حي المنصورة في مدينة عدن.

المصدر: RT

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