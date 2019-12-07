الجزائر.. إدارة حملة المرشح الرئاسي بن فليس تصدر بيانا حول "جاسوس" اخترق مقر الحملة

أصدرت إدارة الحملة الانتخابية لمرشح الانتخابات الرئاسية في الجزائر علي بن فليس بيانا، تحدثت فيه عن قضية أحد نشطاء الحملة المتهم بالتجسس ومحاولة اختراق مقرها لصالح "قوة أجنبية".

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وجاء في البيان أن حملة بن فليس رصدت معلومات تنشرها وسائل إعلام "لها علاقة بالملف القضائي المفتوح حاليا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس".

وأضاف البيان أن تلك المعلومات تخص المدعو "ب. ص" المتهم في قضية محاولة اختراق مداومة بن فليس "لفائدة قوة أجنبية".

وشدد على أن "الجهة الوحيدة التي يخولها القانون نشر معلومات خاصة بالمتابعات القضائية، هي نيابة الجمهورية دون سواها".

وأكد أن "كل مخالفة لذلك، خاصة في هذا الظرف، محاولة للمساس بشرف وصورة المترشح، وتندرج ضمن الخروق الخطيرة لميثاق أخلقة الممارسة الانتخابية".

المصدر: جريدة "النهار" الجزائرية