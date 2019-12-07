أكد وزير دفاع جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد ناصر العاطفي، أن "الوعيد" لا زال قائما للإمارات، وأن كل تحركات أبوظبي "التآمرية مرصودة عن كثب".

وقال العاطفي إن قواته "استكملت كـل جوانب البناء التي تؤهلها لشن هجوم استراتيجي شامل يشل قدرات العدو"، مضيفا أن "الجيش اليمني بات يمتلك بنك أهداف عسكرية بحرية وبرية للعدو الصهيوني، ولن يتردد في ضربها متى ما قررت القيادة".

إقرأ المزيد

وأضاف: الصناعات العسكرية اليمنية تسابق الزمن بمستوى ينافس الدول التي سبقت اليمن في هذا المجال بعشرات السنين.

المصدر: المسيرة