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وزير دفاع "أنصار الله": وعيدنا للإمارات قائم وكل تحركاتها التآمرية مرصودة

أخبار العالم العربي

وزير دفاع
قناة المسيرة
محمد ناصر العاطفي
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أكد وزير دفاع جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد ناصر العاطفي، أن "الوعيد" لا زال قائما للإمارات، وأن كل تحركات أبوظبي "التآمرية مرصودة عن كثب".

وقال العاطفي إن قواته "استكملت كـل جوانب البناء التي تؤهلها لشن هجوم استراتيجي شامل يشل قدرات العدو"، مضيفا أن "الجيش اليمني بات يمتلك بنك أهداف عسكرية بحرية وبرية للعدو الصهيوني، ولن يتردد في ضربها متى ما قررت القيادة".

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وأضاف: الصناعات العسكرية اليمنية تسابق الزمن بمستوى ينافس الدول التي سبقت اليمن في هذا المجال بعشرات السنين.

المصدر: المسيرة

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