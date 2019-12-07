طلب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب المصري، بعقد جلسة عامة للمجلس لمناقشة السياسة العامة التي تتبعها الحكومة في سرعة سد عجز الأطباء وخاصة في الوحدات الصحية.

وقال أبو طالب إن وزارة الصحة تواجه أزمة كبيرة لناحية نقص عدد الأطباء، مشيرا إلى أن ذلك كان سببا مباشرا في إعلان عدد من المستشفيات العامة إغلاق العديد من الأقسام المهمة فيها نتيجة وجود عجز في الأطباء والتخصصات.

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وأضاف أن هذا النقص أدى إلى إغلاق بعض الوحدات الصحية وأقسام كاملة في كثير من المستشفيات.

وناشد البرلماني المصري وزيرة الصحة ضرورة التحرك بسرعة من أجل زيادة عدد الأطباء والتحفيز على بناء كليات للطب البشري وتحسين ظروف الأطباء المادية من رواتب وحوافز، وتحسين بيئة العمل وتطوير سكن الأطباء لتشجيعهم على العمل.

القاهرة - ناصر حاتم