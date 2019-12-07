الحكومة الليبية المؤقتة تجدد رفضها اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين "الوفاق" وتركيا

جدد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة (الموالية لحفتر)، عبد الهادي الحويج، رفض حكومته اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج مع تركيا.

وقال الحويج لقناة RT إن حكومة الوفاق الوطني "لا تملك الصلاحية في توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مثل هذه"، نظرا لأنه من الناحية الشكلية والقانونية لا يتمتع المجلس الرئاسي بالإجماع وهو ما يشترط ليكون مخولا في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى عدم حصوله على ثقة البرلمان كما ينص اتفاق "الصخيرات".

كما أكد رفض الاتفاقية الموقعة مع تركيا لعدة أسباب منها زمن سريانها غير المحدد، بحيث "يستطيع من خلالها الجانب التركي استغلال الثروات في المياه الإقليمية إلى أجل غير مسمى".

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ووفقا له، فإن الاتفاقية أيضا تخلو من نص يوضح الآلية التي يجب اللجوء إليها عند الاختصام في أحكامها، مؤكدا أن ما يثير القلق من هذه الاتفاقية هو "تسليم كامل ثروات الشعب الليبي في المناطق البحرية لدولة لا تربطها مع ليبيا علاقات الاحترام والصداقة، ولها طموحات استعمارية وتريد أن تستغل الثروات على حساب الشعب الليبي".

وأكد الحويج أن حكومته ستستخدم كل السبل القانونية والسياسية وعلاقاتها مع مختلف دول العالم لوقف هذا الاتفاق.

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المصدر: RT