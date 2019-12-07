تحالف "الفتح" العراقي: مشروع المقاومة يمر بمنعطف خطير ويجب حمايته

أكد تحالف "الفتح" في العراق الذي يتزعمه هادي العامري اليوم السبت، أن "مشروع المقاومة يمر بمنعطف خطير ويجب حمايته".

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وجاء في بيان للتحالف: "ندين بقوة قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض ما يسمى (عقوبات) على مجموعة من قيادات الحشد الشعبي ورموز المقاومة الإسلامية، ونعتقد أن القرار لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يؤثر في مشروع المقاومة وقدرتها في التصدي للمخطط الاستكباري الذي بدأت تتضح معالمه في الفوضى والخراب والتدمير وتقنين الإرهاب وتمويله".

وأضاف، أن "هذه اللائحة لن تستأصل مشروع المقاومة ورموزها بل تؤصله وتكرسه وتعززه وهو دليل على تنامي الحالة الإسلامية والوطنية، التي حررت الأرض والإنسان من دنس داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى".

وأشار التحالف، الذي يضم أحزابا لها فصائل في "الحشد الشعبي"، إلى أن "المقاومة الإسلامية تمر بمنعطف نوعي حساس وخطير وتواجه ضغطا هائلا بهدف التنازل عن الحقوق والأهداف وحماية الحريات الاجتماعية من دنس المخططات الأجنبية".

وتابع، أن "حماية المقاومة من شرور هذا المخطط واجب لا يقل قدسية عن حماية الحدود وسيادة الأوطان".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات أمس الجمعة على أربعة مواطنين عراقيين بتهم تتعلق بـ"انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد"، أعقبت تنديد واشنطن بمقتل متظاهرين يحتجون على الحكومة العراقية.

المصدر: RT