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العراق.. الفياض يوجه الحشد الشعبي بترك ساحات الاحتجاج

أخبار العالم العربي

العراق.. الفياض يوجه الحشد الشعبي بترك ساحات الاحتجاج
Reuters ALAA AL-MARJANI
أنصار مقتدى الصدر يتظاهرون في النجف بعد تعرض منزله لهجوم - أرشيف
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وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض اليوم السبت، بعدم تواجد تشكيلات الحشد ميدانيا في أي ساحة تظاهر أو في المناطق المحيطة بها.

ووجه الفياض "كافة تشكيلات الحشد الشعبي بعدم استخدام المسميات التي حظرها الأمر الديواني الخاص بهيئة الحشد وعدم تكليف أي قوة بدور ميداني في ساحات التظاهر أو مقترباتها".

العراق.. الفياض يوجه الحشد الشعبي بترك ساحات الاحتجاجصورة عن وثيقة رئيس الحشد الشعبي في العراق

وهدد الفياض، بعقوبات صارمة والعزل من هيئة الحشد لكل من يخالف التوجيهات المذكورة.

الصدر: RT

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