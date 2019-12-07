وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض اليوم السبت، بعدم تواجد تشكيلات الحشد ميدانيا في أي ساحة تظاهر أو في المناطق المحيطة بها.

ووجه الفياض "كافة تشكيلات الحشد الشعبي بعدم استخدام المسميات التي حظرها الأمر الديواني الخاص بهيئة الحشد وعدم تكليف أي قوة بدور ميداني في ساحات التظاهر أو مقترباتها".

وهدد الفياض، بعقوبات صارمة والعزل من هيئة الحشد لكل من يخالف التوجيهات المذكورة.

الصدر: RT