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أنباء عن سقوط طائرة تابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" من طراز ميغ 23

أخبار العالم العربي

أنباء عن سقوط طائرة تابعة لـ
Reuters LNA War Information Division
القوات التابعة للمشير خليفة حفتر - أرشيف
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أعلنت قيادة "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني، أنها "أسقطت طائرة حربية من طراز (ميغ 23) تابعة للجيش الوطني الليبي"، وفق ما نقلته وسائل إعلام ليبية.

ونقل موقع "أخبار ليبيا 24"، عن مصدر عسكري ليبي لم يسمه، أن طائرة تابعة لـ"الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، سقطت في محيط محور اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس بعد تنفيذها عدة غارات على قوات الوفاق المتمركزة في المحور.

ولم يعرف مصير قائد الطائرة، كما لم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى.

ولم تصدر قيادة "الجيش الوطني الليبي" التابعة للمشير خليفة حفتر أي تعليق على الحادث.

المصدر: أخبار ليبيا 24 

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