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عمليات البصرة تتفق مع المتظاهرين على فتح ميناء "الفاو" النفطي

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عمليات البصرة تتفق مع المتظاهرين على فتح ميناء
AFP HAIDAR MOHAMMED ALI
ميناء الفاو النفطي في العراق - أرشيف
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توصلت قيادة عمليات البصرة واللجان التنسيقية للمتظاهرين في قضاء الفاو، إلى اتفاق لفتح البوابات الرئيسية الثلاث لمستودعات نفط الفاو ومينائها بعد إغلاقه من قبل الأهالي.

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وأكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، على أن "القيادة حريصة جدا على تلبية مطالب المتظاهرين السلميين وذلك بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة المحلية وإدارة شركة نفط البصرة".

وقال: "اللقاء جمعنا بالأخوة في مقر قيادة العمليات وكان على مستوى عال من المسؤولية في الحفاظ على الاقتصاد العراقي.. نحن في القيادة نشكر ونقدر أبناء هذه المدينة وكل من ساهم في دعم القوات الأمنية لتهدئة الشارع في المحافظة".

وتصدر بغداد عبر المستودع الساحلي الواقع في قضاء الفاو أكثر كميات النفط العراقي عبر الخليج إلى دول العالم، حيث يحتوي الكثير من الخزانات ومضخات النفط الخام عبر أنابيب تمتد تحت المياه إلى منصات تصدير النفط.

المصدر: RT

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