عالم المصريات الصغير الطفل علي صبرة يزور الأهرامات ويرى أبو الهول لأول مرة في حياته (صور)

نزولا عند رغبة الطفل علي صبرة بأن يصبح عالم آثار اصطحبته وزارة الآثار المصرية وعائلته اليوم في جولة إرشادية شملت أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وشارع المعز.

RT

وبدأت زيارة الطفل من منطقة آثار الهرم حيث كان في استقبالهم أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، والذي اصطحبه في رحلة داخل ممرات وحجرات الهرم الأكبر.

وأعرب الطفل عن فرحه العارم بدخول الهرم للمرة الأولى في حياته.

وخلال وجوده داخل حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو، سأل الطفل علي عن الطريقة التي اتبعها المصريون القدماء لإدخال التابوت الحجري داخل حجرة الدفن، وأجابه محيي الدين ثم توجهوا إلى منطقة البانوراما وقاموا بالتقاط الصور التذكارية في الأهرامات،

كما زار الطفل أبو الهول وأبدى انبهاره من ضخامة حجم التمثال.

وأهدى محيي الدين بعض المستنسخات للأهرامات الثلاثة وتمثال أبو الهول وتمثال توت غنخ أمون واخناتون.

وأطلق محيي الدين على الطفل علي صبرة لقب عالم المصريات الصغير، قائلا: "ما زال هناك الكثير من الاكتشافات الأثرية بانتظار علي بحماسه وعزيمته ليقوم بالكشف عنها".

ثم توجه الطفل إلى المتحف المصري بالتحرير حيث زار معرض التعليم ومتحف الطفل واشترك مع الأطفال الموجودين في عدد من الأنشطة التثقيفية في قسم التربية المتحفية ومنحته مديرة المتحف، صباح عبد الرازق، كتابا للأطفال عن الحضارة المصرية ثم تجول داخل قاعات المومياوات الملكية، وزار قاعة الملك توت عنخ أمون حيث حرص على التقاط الصور التذكارية مع قناع الملك الشاب ممسكا بيده مستنسخ القناع الذي أهداه إياه وزير الآثار الأسبوع الماضي.

ثم توجه الطفل بعد ذلك إلى شارع المعز وجال داخل حمام اينال وباب الفتوح ومجموعة السلطان قلاوون ومدرسة السلطان برقوق.





القاهرة - ناصر حاتم