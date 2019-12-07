أكد المكلف بالإعلام لدى "السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية"، علي ذراع توفر معلومات حول وجود "نوايا ومحاولات تزوير".

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وقال ذراع: "جاءتنا أخبار من جهات مختلفة بأن هناك من يريد التربص والتزوير بالعملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن تعليمات رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي، في هذا الصدد كانت "شديدة اللهجة".

وأضاف أن "هؤلاء سيجدون أمامهم العدالة، تماما كما تحاكم العصابة الآن"، لافتا إلى أن أي تصرفات تهدف للتشويش على سير العملية الانتخابية خارج الجزائر "مرفوضة أخلاقيا وحضاريا وديموقراطيا".

وهدد بأن "هؤلاء سيجدون أمامهم العدالة، تماما كما تحاكم العصابة الآن".

وأشار ذراع إلى أن معظم المكاتب الخاصة بتصويت الجالية في الخارج فتحت أبوابها اليوم ومارست عملها، موضحا أن نسبة المشاركة في الانتخابات بأول يوم من تصويت المواطنين المقيمين في الخارج سيكشف عنها غدا.

المصدر: "النهار"