أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن ستتخذ إجراءات لمعاقبة "العراقيين الفاسدين الذين ينهبون الثروة العامة لبلادهم ويستهدفون المحتجين المسالمين".

وكتب بومبيو على حسابه في "تويتر": "نتخذ اليوم إجراءات للوفاء بالتعهد باستخدام سلطاتنا القانونية، لمعاقبة العراقيين الفاسدين الذين يسرقون الثروة العامة لبلادهم، ويستهدفون المحتجين المسالمين".

Today, we're taking action to honor the pledge to use our legal authorities to sanction corrupt Iraqis who are stealing the country's public wealth and targeting peaceful protesters. Political leaders and government officials must put #Iraq first. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 6, 2019

وأضاف: يجب على القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين (العراقيين) جعل العراق أولا.

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واتهم بومبيو في وقت سابق من الأسبوع الماضي إيران، بأنها تقف وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدا أن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران "يعارضون النظام الديني".

المصدر: RT