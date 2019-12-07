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بومبيو: سنستخدم سلطتنا لمعاقبة العراقيين الفاسدين

أخبار العالم العربي

بومبيو: سنستخدم سلطتنا لمعاقبة العراقيين الفاسدين
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (صورة أرشيفية)
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن ستتخذ إجراءات لمعاقبة "العراقيين الفاسدين الذين ينهبون الثروة العامة لبلادهم ويستهدفون المحتجين المسالمين".

وكتب بومبيو على حسابه في "تويتر": "نتخذ اليوم إجراءات للوفاء بالتعهد باستخدام سلطاتنا القانونية، لمعاقبة العراقيين الفاسدين الذين يسرقون الثروة العامة لبلادهم، ويستهدفون المحتجين المسالمين".

وأضاف: يجب على القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين (العراقيين) جعل العراق أولا.

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واتهم بومبيو في وقت سابق من الأسبوع الماضي إيران، بأنها تقف وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدا أن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران "يعارضون النظام الديني".

المصدر: RT

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