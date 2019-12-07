تقارير: هنية يبدأ أول جولة خارجية منذ توليه رئاسة "حماس"

أفادت وسائل إعلام بأن إسماعيل هنية سيبدأ اليوم السبت أول جولة خارجية منذ توليه منصب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في مايو 2017.

وذكرت مصادر في "حماس" أن هنية الذي وصل القاهرة الاثنين الماضي لإجراء مفاوضات مع مسؤولين مصريين، سيبدأ منها مساء اليوم، جولته التي تستمر ستة أشهر وستشمل روسيا وقطر وتركيا، إضافة إلى ماليزيا.

من جانبها ذكرت وكالة الأناضول، أن طاقم مكتب هنية قد وصل اسطنبول لإجراء التحضيرات الخاصة باستقباله.

كما سيشارك هنية في منتدى كوالالمبور الذي سيجمع على هامش القمة الإسلامية المقرر عقدها في 18-21 ديسمبر الجاري زعماء خمس دول، هي ماليزيا وتركيا وباكستان وإندونيسيا وقطر.

ومن المتوقع أن يجتمع هنية برفقة الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" زياد النخالة اليوم قبل مغادرة مصر مع مدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل لبحث ملفات المصالحة والانتخابات والتفاهمات مع إسرائيل.

وكان هنية قد زار مصر مرارا في السنوات الأخيرة، لكن دون أن يغادرها إلى دول أخرى.

المصدر: وكالات