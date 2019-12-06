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رد "عصائب أهل الحق" على العقوبات الأمريكية

أخبار العالم العربي

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AFP AHMAD AL-RUBAYE
صورة من الأرشيف
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أعلن محمد الربيعي المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "الصادقون" العراقية التي تمثل "عصائب أهل الحق"، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على قياديين في الجماعة لن تنفع.

وكتب الربيعي على "تويتر" اليوم الجمعة: "موتوا بغيظكم، أوجعناكم نحن رأس حربة المقاومة ضد الاحتلال، وضد الإرهاب التكفيري وضد التقسيم والمحاصصة والفساد، وسنبقى أخوة زينب عصائب أهل الحق شوكة في عيون الاستكبار وحائط الصد الذي يحطم مشروع الهيمنة الأمريكية".

وأضاف تعليقا على العقوبات الأمريكية، أن العقوبات "لن تنفع... لا ولن نمتلك أرصدة خارجية".

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وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة عن فرض عقوبات على زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وشقيقه ليث الخزعلي القيادي في الجماعة، بالإضافة إلى مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح، ورئيس تحالف "المحور الوطني"، خميس الخنجر، متهمة إياهم بالضلوع في قتل المتظاهرين.

المصدر: RT

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