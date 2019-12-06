مجلس النواب الأمريكي يتبنى قرارا داعما لحل الدولتين

تبنى مجلس النواب الأمريكي قرارا غير ملزم، يدعم حل الدولتين ويؤسس لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، صوت لصالحه 226 عضوا في المجلس، وعارضه 188.

وينص القرار على أن حل الدولتين يضمن وجود إسرائيل دولة يهودية ويلبي التطلعات المشروعة للفلسطينيين في قيام دولتهم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ عددا من الخطوات التي تصب في مصلحة إسرائيل، بما فيها الاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتقليص الدعم للفلسطينيين، وفي نوفمبر الماضي أعلنت واشنطن اعترافها بـ"شرعية" المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأثارت قرارات ترامب التساؤلات حول ما إذا ستتخلى إدارته عن حل الدولتين، الذي تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي للسلام في الشرق الأوسط.

المصدر: "رويترز"