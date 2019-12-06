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واشنطن توفد مبعوثها إلى العراق لبحث محاربة "داعش"

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واشنطن توفد مبعوثها إلى العراق لبحث محاربة
AFP NICHOLAS KAMM
المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، جيمس جيفري
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لشؤون التحالف الدولي لمحاربة "داعش" جيمس جيفري، وصل إلى العراق لبحث جهود واشنطن وبغداد في محاربة التنظيم.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن المبعوث وصل إلى بغداد أمس الخميس ليعقد لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين "لمناقشة استمرار التعاون لضمان إلحاق الهزيمة بـ"داعش" في العراق وسوريا وجهودنا المستمرة لإحلال الاستقرار في المناطق المحررة من "داعش".

وأضافت أن جيفري سيزور أيضا إقليم كردستان العراق، حيث سيلتقي قيادات الإقليم.

وأشارت الوزارة إلى أن جيفري خلال لقاءاته في العراق "سيؤكد دعمنا المستمر للقوات الأمنية العراقية والبيشمركة في القتال ضد "داعش"، وسيجدد التأكيد على تمسك الولايات المتحدة بمنعة وسيادة وازدهار العراق".

المصدر: RT

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