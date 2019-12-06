مراسلنا: سرايا السلام التابعة للتيار الصدري تتوجه إلى ساحة التحرير وسط بغداد
Reuters ALAA AL-MARJANI
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بتوجه مقاتلين من "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى ساحة التحرير وسط بغداد.
وأضاف مراسلنا نقلا عن مصادر في مكتب الصدر، أن "اثنين من أصحاب القبعات الزرق التابعين لمقتدى الصدر قتلا في الهجمات التي طالت المحتجين في ساحة التحرير مساء اليوم".
وأكد أن "شهود عيان من المحتجين شاهدوا سيارات مسلحين تابعة للتيار الصدري خاصة بقوة سرايا السلام وهي تتوجه إلى ساحة التحرير".
المصدر: RT