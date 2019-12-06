 
مباشر

مراسلنا: سرايا السلام التابعة للتيار الصدري تتوجه إلى ساحة التحرير وسط بغداد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سرايا السلام التابعة للتيار الصدري تتوجه إلى ساحة التحرير وسط بغداد
Reuters ALAA AL-MARJANI
أنصار الزعيم مقتدى الصدر يرفعون صوره في النجف - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/muoj

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بتوجه مقاتلين من "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

وأضاف مراسلنا نقلا عن مصادر في مكتب الصدر، أن "اثنين من أصحاب القبعات الزرق التابعين لمقتدى الصدر قتلا في الهجمات التي طالت المحتجين في ساحة التحرير مساء اليوم".

إقرأ المزيد
مقتل 10 متظاهرين وسط بغداد برصاص مسلحين مجهولين
مقتل 10 متظاهرين وسط بغداد برصاص مسلحين مجهولين

وأكد أن "شهود عيان من المحتجين شاهدوا سيارات مسلحين تابعة للتيار الصدري خاصة بقوة سرايا السلام وهي تتوجه إلى ساحة التحرير".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا