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الداخلية العراقية تنفي بيانا منسوبا إليها عن حالات قتل في ساحات التظاهر

أخبار العالم العربي

الداخلية العراقية تنفي بيانا منسوبا إليها عن حالات قتل في ساحات التظاهر
Reuters KHALID AL-MOUSILY
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نفت وزارة الداخلية العراقية صحة بيان منسوب إليها، زعم بتسجيل حالات قتل واغتصاب في ساحات التظاهر في البلاد.

وقال الناطق باسم الداخلية العراقية العميد خالد المحنا في بيان نقلته قناة "السومرية" اليوم الجمعة، إن "بعض الوكالات نشرت خبرا مزيفا باسم وزارة الداخلية مفاده الإعلان عن توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر".

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وأضاف: "في الوقت الذي ننفي هكذا تصريح، نحذر من التطاول والتجاوز بالإساءة ونسب بيانات وتصريحات غير مصرح عنها، كما ونحتفظ بحق الرد القانوني".

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت بيانا منسوبا للداخلية العراقية، تحدث عن "تسجيل حالات قتل واغتصاب وحقن مخدرات واعتداءات في ساحات التظاهر".

المصدر: السومرية

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