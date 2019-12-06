 
مباشر

الحوثيون ردا على الجبير: من الاستفزاز أن تتكلم الأطراف الخارجية عن دور أنصار الله في مستقبل اليمن

أخبار العالم العربي

الحوثيون ردا على الجبير: من الاستفزاز أن تتكلم الأطراف الخارجية عن دور أنصار الله في مستقبل اليمن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/muo2

اعتبر مسؤول في حركة "أنصار الله" الحوثية تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير حول دور الحركة في مستقبل اليمن، استفزازية.

وقال عضو "الوفد الوطني اليمني" عبد الملك العجري: "من الاستفزاز أن تتكلم الأطراف الخارجية عن دور لأنصار الله في مستقبل اليمن وكأنها هبة يتكرمون بها علينا، وهذا غير مقبول".

وأشار العجري في تصريح له اليوم، إلى "أن اليمنيين وحدهم من يملكون حق تحديد مستقبلهم وأدوارهم ويجب على الأطراف الخارجية أن تفهم هذا".

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مشاركته في مؤتمر "الحوار المتوسطي" في روما اليوم الجمعة، إن الحل الوحيد في اليمن سياسي، متهما الحوثيين بأنهم هم من بدؤا الحرب وليس السعودية.

إقرأ المزيد
السعودية: لدى الحوثيين دور في مستقبل اليمن وهناك إمكانية للتوصل إلى تسوية للأزمة
السعودية: لدى الحوثيين دور في مستقبل اليمن وهناك إمكانية للتوصل إلى تسوية للأزمة

وأشار الجبير إلى أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن"، مشددا مع ذلك على أن "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية" للأزمة في البلاد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا