الحوثيون ردا على الجبير: من الاستفزاز أن تتكلم الأطراف الخارجية عن دور أنصار الله في مستقبل اليمن

اعتبر مسؤول في حركة "أنصار الله" الحوثية تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير حول دور الحركة في مستقبل اليمن، استفزازية.

وقال عضو "الوفد الوطني اليمني" عبد الملك العجري: "من الاستفزاز أن تتكلم الأطراف الخارجية عن دور لأنصار الله في مستقبل اليمن وكأنها هبة يتكرمون بها علينا، وهذا غير مقبول".

موقع أنصار الله ..

ناطق الحكومة رداً على الجبير: اليمنيون لم يقدموا التضحيات ليبقى من يأمر وينهى في بلدهمhttps://t.co/FreqfwcRaGpic.twitter.com/HKmjlDScc6 — موقع أنصار الله (@ansarollah2) 6 декабря 2019 г.

وأشار العجري في تصريح له اليوم، إلى "أن اليمنيين وحدهم من يملكون حق تحديد مستقبلهم وأدوارهم ويجب على الأطراف الخارجية أن تفهم هذا".

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مشاركته في مؤتمر "الحوار المتوسطي" في روما اليوم الجمعة، إن الحل الوحيد في اليمن سياسي، متهما الحوثيين بأنهم هم من بدؤا الحرب وليس السعودية.

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وأشار الجبير إلى أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن"، مشددا مع ذلك على أن "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية" للأزمة في البلاد.

المصدر: وكالات