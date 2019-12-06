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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصيات من الحشد الشعبي بسبب مقتل متظاهرين

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصيات من الحشد الشعبي بسبب مقتل متظاهرين
AFP AHMAD AL-RUBAYE
الاحتجاجات في العراق
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات يوم الجمعة، على أربعة مواطنين عراقيين بتهم تتعلق بـ"انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد"، عقب تنديد واشنطن بمقتل متظاهرين يحتجون على الحكومة العراقية.

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وحسب موقع وزارة المالية الأمريكية، "استهدفت العقوبات قيس الخزعلي، زعيم جماعة (عصائب أهل الحق)، وشقيقه ليث الخزعلي القيادي في الجماعة".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن "العقوبات شملت أيضا حسين فالح اللامي، قائد الأمن في قوات الحشد الشعبي".

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الجمعة، أن إجمالي حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد، قد بلغت 460 قتيلا، و20 ألف مصاب.

المصدر: وزارة المالية الأمريكية + رويترز

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