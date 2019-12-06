العراق.. تفكيك 3 صواريخ كانت موجهة ضد المتظاهرين في بغداد

أعلنت مصادر أمنية عراقية اليوم الجمعة، عن تفكيك ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" كانت منصوبة بأطراف بغداد الغربية وموجهة إلى وسط العاصمة.

وقال الناطق باسم قيادة الجيش العراقي اللواء عبد الكريم خلف في تصريح للتلفزيون الوطني، إن "قوات الجيش العراقي، عثرت على ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" في أطراف منطقة سبع البور 20 كم شمالي العاصمة بغداد".

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وأضاف خلف، أن القوة الأمنية فككت الصواريخ التي كانت موجهة إلى مناطق وسط بغداد، في ذروة التظاهرات لهذا اليوم الجمعة.

المصدر: وكالات