دعوة للصحفيين العرب.. اسأل بوتين عبر RT

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الـ19 من ديسمبر الجاري مؤتمره الصحفي السنوي الموسع.

وبهذا الصدد، بدأت إجراءات اعتماد الصحفيين، وستتواصل حتى الساعة 17:00 بتوقيت موسكو من الـ5 من ديسمبر.

ويمكن للصحفيين الحصول على إذن للمشاركة في هذا المؤتمر السنوي الكبير، فقط من خلال الموقع الرسمي للكرملين، فيما سيتم نشر قائمة الصحفيين المعتمدين في الـ13 من ديسمبر.

هذا الحدث الكبير سيعقد العام الجاري للمرة التاسعة عشرة، وكقاعدة عامة، يتحدث الرئيس الروسي في البداية عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، وعقب ذلك، تتاح الفرصة لمندوبي وسائل الإعلام لطرح الأسئلة.

وبهذه المناسبة تفتح قناة RT منصتها أمام الصحفيين العرب لطرح ما يرغبون من أسئلة على بوتين، على أن تنشر هذه الأسئلة على موقعنا، ويتم لاحقا انتقاء الأبرز منها لتوجيهها مباشرة للرئيس الروسي خلال المؤتمر.