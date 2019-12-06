موسكو: علاقاتنا مع مصر والدول العربية تعيش "نهضة" حقيقية

أكد نائب مدير الإدارة الإفريقية في وزارة الخارجية الروسية أوليغ أوزيروف، أن العلاقات بين روسيا ومصر وباقي الدول العربية، تعيش مرحلة جديدة من النهضة.

وقال أوزيروف خلال كلمته في أسبوع الثقافة المصرية في موسكو: "إلى حد ما، يمكننا اعتبار أن علاقاتنا مع العالم العربي وإفريقيا، ومصر دولة إفريقية وعربية، تشهد فترة من النهضة بعد فترة طويلة من التراجع في العلاقات".

واستشهد أوزيروف بالقمة الروسية الإفريقية التي عقدت في سوتشي في أكتوبر من هذا العام، وشدد على أن "نصف النجاح في المنتدى يعود لأصدقائنا المصريين الذين عملوا جنبا إلى جنب معنا لجعل هذا الحدث مرحلة جديدة في تطور العلاقات بين روسيا والقارة الإفريقية".

وقال إيهاب نصر، السفير المصري في روسيا: "خلال السنوات الخمس الماضية كانت العلاقات بين بلدينا تتطور بشكل حيوي في جميع المجالات".

وأضاف: "رئيسا بلدينا خلال اجتماع أكتوبر في سوتشي وافقا على إعلان عام 2020 عاما للتعاون الإنساني بين مصر وروسيا، وهذا يتيح الإمكانية لإعداد وإجراء مناسبات مختلفة في مجال الثقافة والعلوم وسياسة الشباب والتبادل الإنساني بشكل عام".

المصدر: "تاس"