 
مباشر

"الحب ليس جريمة".. مغربيون يوجهون عريضة للبرلمان تشرّع العلاقات الجنسية بالتراضي

أخبار العالم العربي

Reuters YB/DEG
ناشطون مغربيون مؤيدون للحريات الفردية أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mumo

سلم نشطاء مغربيون يدافعون عن الحريات الفردية عريضة لمجلس النواب، يطالبون فيها بإلغاء القوانين التي تعاقب بسجن البالغين ممن يقيمون علاقات جنسية بالتراضي.

إقرأ المزيد
محكمة مغربية تقضي بحرمان زوج من معاشرة زوجته لمدة سنة
محكمة مغربية تقضي بحرمان زوج من معاشرة زوجته لمدة سنة

وأكد النشطاء المنتمون لـ"ائتلاف 490"، أنهم قدموا عريضة للبرلمان يلتمسون فيها "إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية".

ودعا الائتلاف المواطنين إلى التوقيع على العريضة عبر موقع إلكتروني خصص لذلك، حيث تشترط القوانين جمع 5 آلاف توقيع لمواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية كي يناقش البرلمان مطلبهم.

وكان الائتلاف قد أطلق حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بضرورة تبني العريضة، من خلال التسجيل أولا في اللوائح الانتخابية عبر الإنترنيت، ثم التسجيل في البوابة الوطنية للمشاركة في دعم العريضة.

واستنكر بيان الائتلاف استمرار متابعة الأفراد بسبب العلاقات الجنسية، وكتبوا: "وكأن سجوننا غير مكتظة كفاية، وكأن البلاد لا تعج بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي والنساء ضحايا القتل والاختلاسات المالية والفساد والإرهاب وغيرها، وكأن الحب هو الجريمة الأولى والأخطر بالمغرب".

المصدر: وسائل إعلام مغربية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا