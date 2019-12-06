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مصدر أردني: مجلس النواب لم ينظر بعد في طلب رفع الحصانة عن الحباشنة

أخبار العالم العربي

مصدر أردني: مجلس النواب لم ينظر بعد في طلب رفع الحصانة عن الحباشنة
Reuters
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قال مصدر أردني مطلع إن اللجنة القانونية في مجلس النواب، لم تنظر بعد في طلبات رفع الحصانة عن النواب.

وخاطب رئيس الوزراء عمر الرزاز رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بكتاب رئيس محكمة التمييز المتضمن طلب رفع الحصانة عن النائب صداح الحباشنة.

وجاء في الكتاب أن طلب رفع الحصانة عن الحباشنة، يعود لقضية سجلها بحقه محافظ الكرك جمال الفايز، تنطوي على الذم والقدح والتحقير.

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ويعد طلب رفع الحصانة عن الحباشنة، الثاني في الدورة العادية الأخيرة من عمر المجلس، بعد طلب رفع الحصانة عن النائب غازي الهواملة.

المصدر: khaberni.com

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