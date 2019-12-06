37 إصابة خلال الجمعة الـ83 لمسيرة العودة وكسر الحصار عن غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بإصابة 37 شخصا على يد الجيش الإسرائيلي خلال الجمعة الـ83 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرقي القطاع.

وأكدت الوزارة أن طواقمها تعاملت مع 37 إصابة مختلفة، منها 4 بالرصاص الحي و10 بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، مضيفة أن 10 من المصابين هم من الأطفال.

ويأتي هذا بعد توجه آلاف الفلسطينيين إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار تلبية لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة التي دعت لأوسع مشاركة ممكنة مؤكدة على سلمية التظاهرات.

ونشر الجيش الإسرائيلي مزيدا من قواته على طول الحدود الشرقية بعد عودة التظاهرات بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع.

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المصدر: RT + وكالة معا