أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن فلسطين تستحق دولة مستقلة على غرار كل الدول والشعوب في المنطقة، مشيرا إلى أن أحدا لا يعلم تفاصيل "صفقة القرن".

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وأضاف شكري، خلال حديثه في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي، أنه لا أحد يعرف معايير ومعالم ومحتوى "صفقة القرن"، ولا نعرف عنها أكثر من كونها صفقة شاملة وستتطرق للمسائل كافة، لا بد أن يطلع الجميع عن تفاصيلها حتى يتكون رأي عام عنها.

وعبرت مصر مرارا عن موقفها الرسمي بشأن هذه الصفقة، مشيرة إلى أنها لن تقبل بما لا يرضي الفلسطينيين.

المصدر: "الوطن"