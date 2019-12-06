الحكومة المصرية ترد على أنباء إقامة سور خرساني قبالة البحر المتوسط

ردت رئاسة مجلس الوزراء في مصر على ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول إقامة سور خرساني على طول كورنيش الإسكندرية في المتوسط.

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ونفت محافظة الإسكندرية تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا توجد أي نية لإقامة سور خرساني على طول شاطئ كورنيش الإسكندرية، وأن ما تم وضعه فقط عبارة عن تشوينات مؤقتة لـ"بلوكات" من أجل سد فجوات تحت طريق الكورنيش دون إقامة أي أسوار، وذلك ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه حاليا أمام مجمع المحاكم بالمنشية من أجل حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش ومحطة الرمل بمنطقة المنشية من الغرق بفعل التغيرات المناخية.

وقالت: "يهدف هذا المشروع إلى حماية الشواطئ من التآكل، حيث يتضمن إنشاء حائط بحري بطول 835 مترا أمام مجمع المحاكم بالمنشية، لسد الفجوات التي ظهرت تحت طريق الكورنيش، بكلفة إجمالية تبلغ 103 ملايين جنيه، كما تقوم الدولة بإنشاء 4 مشروعات أخرى لحماية شواطئ الإسكندرية من الغرق بفعل التغيرات المناخية وعوامل المد والجزر، حيث تمتد مشروعات الحماية من خليج أبي قير شرقا إلى قلعة "قايتباي" غربا، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروعات إلى حوالي مليار و512 مليون جنيه".

المصدر: RT