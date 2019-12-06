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مناظرة "تاريخية" بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الجزائرية

أخبار العالم العربي

مناظرة
AFP
مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية
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يشارك مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية، اليوم الجمعة، في مناظرة وصفتها وسائل إعلام محلية بـ"التاريخية"، ويتم بثها على التلفزيون الرسمي.

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وأشار موقع "النهار" إلى أن المناظرة التي تحمل عنوان "الطريق إلى التغيير" ستتم خلالها مناقشة 4 مواضيع تتشكل من 13 سؤالا يوجه إلى كل مترشح.

وتغطي المواضيع التي سيتم التطرق إليها المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا مجال التربية والتعليم والصحة، والسياسة الخارجية.

وتخضع المناظرة، التي تنطلق الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، إلى القرعة لتحديد ترتيب المترشحين في موقع التصوير، وتحديد المترشح الأول الذي يتناول الكلمة.

ويلتزم المترشحون أثناء المناظرة، باحترام مجمل القواعد المنصوص عليها في "ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية"، كما تم تعيين محضر قضائي للإشراف على عملية القرعة بحضور ممثلي المترشحين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الجزائر يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث سيتنافس فيها رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية + RT

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