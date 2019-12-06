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واشنطن تنشر صور "صواريخ إيرانية" مصادرة في خليج عمان

أخبار العالم العربي

واشنطن تنشر صور
Reuters Al Drago
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نشرت الولايات المتحدة صورا، قيل إنها تظهر أجزاء صواريخ صادرتها القوات الأمريكية مؤخرا في خليج عمان، ويعتقد أنها تابعة لإيران، وكانت متوجهة إلى جماعة الحوثيين في اليمن.

وتم نشر هذه الصور أمس الخميس أثناء موجز صحفي أجراه مبعوث الخارجية الأمريكية الخاص لشؤون إيران براين هوك.

وسبق أن صرح مسؤولون في الولايات المتحدة مؤخرا بأن البحرية الأمريكية احتجزت الأسبوع الماضي قاربا صغيرا في خليج عمان عثر على متنه على "شحنة ملموسة" من أجزاء صواريخ، في حادث يعد الأول من نوعه، وتمت إحالة القارب وطاقمه إلى خفر السواحل اليمني، فيما لا تزال أجزاء الصواريخ المصادرة في حيازة واشنطن.

واشنطن تنشر صور

واشنطن تنشر صور

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المصدر: فوكس نيوز

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