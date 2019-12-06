رفعت محافظة أسوان المصرية حالة الطوارئ وألغت الإجازات منذ يوم الخميس، وحتى انتهاء "منتدى أسوان للسلام والتنمية" الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وتستضيف محافظة أسوان هذا المنتدى يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، بحضور قادة وزعماء عدد من الدول، وهو يهدف لفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إننا نسابق الزمن من أجل إنهاء الاستعدادات لضمان ظهور المحافظة السياحية في أبهى صورها.

وأكد المحافظ على ضرورة العمل على نظافة وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية، مشددا على أهمية الحدث الذي يتزامن مع بداية الموسم السياحي.

وفي السياق أعلنت مديرية الشؤون الصحية في أسوان، عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى في جميع المنشآت التابعة لها.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه اعتبارا من اليوم، جرى وقف الإجازات والراحات لجميع العاملين بأقسام الطوارئ وحتى انتهاء المؤتمر بالإضافة إلى توفير كميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد الأطباء المناوبين في أقسام الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة.

على الجانب الآخر دشن عدد من العاملين في القطاع السياحي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مبادرة تناشد أهالي أسوان المساهمة في خروج المنتدى بشكل يليق بالمحافظة السياحية.

وناشد عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان الأهالي وخاصة العاملين في مجال السياحة، مساعدة الأجهزة التنفيذية في تجميل وتنظيف مدينتهم وفى أي أعمال تطلب منهم من أجل ظهور أسوان في أبهى وأجمل صورة.

المصدر:"مصراوي"