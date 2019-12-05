لأول مرة منذ 10 سنوات.. مصر تتسلم صفقة قاطرات ضمن خطة تطوير السكك الحديدية (صور)

تسلمت مصر أول 10 قاطرات ضمن خطة تطوير السكك الحديدية، حيث من المقرر أن يتم تصنيع وتوريد 110 قاطرات، وإعادة تأهيل 81 أخرى من الأسطول الحالي.

RT

ووصلت القاطرات الجديدة إلى ميناء الاسكندرية وسط استقبال حافل من المصريين، حيث قامت بتصنيعها شركة GE Transportation (جينرال إليكترك).

وحضر وزير النقل المصري كامل الوزير عملية إنزال القاطرات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم وضعها على قضبان السكك الحديدية تمهيدها لنقلها إلى محطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.

RT

وتدخل هذه الصفقة ضمن خطة مصر لدعم الأسطول الحالي من قاطرات السكة الحديد، بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة.

وأشار وزير النقل المصري إلى أن هذه أول قاطرات جديدة تنضم إلى أسطول هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات.

RT

وأوضح الوزير أن قيمة توريد الـ10 قاطرات بلغت 27,05 مليون دولار، تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية، وأن إجمالي قيمة توريد 110 قاطرات وإعادة تأهيل 81 قاطرة وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني بلغ 602.05 مليون دولار.

المصدر: RT