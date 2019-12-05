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مصر.. قرار حكومي بسحب الجنسية من شاب فلسطيني (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. قرار حكومي بسحب الجنسية من شاب فلسطيني (صورة)
Reuters
رئيس الوزراء المصري
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بسحب الجنسية المصرية من شاب فلسطيني اكتسبها عن طريق "الغش وبناء على أقوال كاذبة".

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ونص القرار الذي حمل رقم 40 لسنة 2019، على "سحب الجنسية المصرية من عبد الله محمود عبد الله أبو صبيح، من مواليد فلسطين بتاريخ 14 يوليو 1984 (فلسطيني الأصل)، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

المصدر: مصراوي

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