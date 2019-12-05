عشرات القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

أكدت السلطات الموريتانية أن 58 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء إيواء 85 مهاجرا ناجيا، علاوة على عشرة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى على وجه الاستعجال لخطورة وضعهم، من ركاب القارب المنكوب الذي انطلق من العاصمة الغامبية بانجول نحو إسبانيا.

وانتشلت السلطات حتى الآن 58 جثة من البحر، وحسب المعلومات المتوفرة كان على متن القارب 150-180 شخصا، بينهم نساء، ومعظم الركاب شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما.

Mauritanian authorities say up to 57 people are dead after a vessel carrying migrants sank off its coast today. Survivors told IOM staff the vessel left The Gambia last Weds. with at least 150 people aboard. Help is being provided to 83 survivors by the government, IOM & UNHCR. — IOM - UN Migration (@UNmigration) December 4, 2019

من جانبها، نقلت منظمة الهجرة الدولية عن مهاجرين ناجين تأكيدهم، أن نحو 150 شخصا كانوا على متن القارب الذي غادر غامبيا الأربعاء الماضي.

المصدر: الوكالة الموريتانية للأنباء + RT