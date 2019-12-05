مصدر يكشف لـ RT عدد القتلى في أحداث ذي قار الأخيرة

كشف مصدر طبي عراقي، اليوم الخميس، عن مقتل ما لا يقل عن 55 متظاهرا في محافظة ذي قار العراقية خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال لـRT إن "الإحصائيات الرسمية التي لم تكشف عنها الحكومة لأحداث الأيام الثلاثة في ذي قار، بلغت 55 قتيلا"، مبينا أن "من بين المئات من الجرحى هناك حالات خطرة، وأمس الأربعاء توفي أحد الجرحى".

وأضاف أن "العدد الكلي لقتلى تظاهرات محافظة ذي قار منذ الأول من أكتوبر الماضي وصل إلى نحو 145 قتيلا".

وشهدت محافظى ذي قار الأسبوع الماضي صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، حيث أحرق المتظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة بالمحافظة، وقطعوا جسر الزيتون وسط المدينة التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.

المصدر: RT