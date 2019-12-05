حظي القرار الملكي السعودي بفتح التجنيس للعلماء والمبدعين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك أبناء السعوديات باهتمام واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحب عدد من النشطاء بحرارة بالقرار، ورأوا أنه خطة مهمة للغاية تعمل بها دول متقدمة.

فتح باب التجنيس وترفع الكفاءة عندنا الى اعلى شيء هذي خطوه جداً مهمه ومثل ما تسوي بعد الدول المتقدمة تجنس المبدعين في اكثر من مجال وياخذون الجنسية السعودية ويبدعون اكثر وأكثر في تقدم وازدهار السعودية ونقل الخبرات لنا 👍🏻#السعودية_تجنس_المبدعينpic.twitter.com/nRfgHlG3B0 — وائل العنزي (@wael_alanzi95) December 5, 2019

ورأى أحد النشطاء المرحبين بالقرار أن المبدعين الذين يسستفيدون من هذا القرار سيسهمون في "تقدم وازدهار السعودية ونقل الخبرات إليها"، وسيرفعون من مستوى الكفاءة في المملكة.

فتح باب التجنيس للكفاءات والموهوبين اللي من كل بلد راح يكون عندنا تفوق في قطاع الصناعة وراح تزير أرقام الإستثمار وبتكون الثقافة أوسع وأكثر إنتشار بسبب أن المملكة راح تضم كل شخص يفكر بعبقرية ويكون سعودي الجنسية 🙏🏻#السعودية_تجنس_المبدعينpic.twitter.com/vIhKduOI4f — سعودّ (@saoood1_) December 5, 2019

ورأى مهتم آخر أن قرار التجنيس سينعش "قطاع الصناعة وراح تزيد أرقام الاستثمار وبتكون الثقافة أوسع وأكثر انتشار بسبب أن المملكة راح تضم كل شخص يفكر بعبقرية ويكون سعودي الجنسية".

#السعوديه_للحلويين بل السعودية للكفاءات ، فتح باب التجنيس للمبدعين والمفكرين واصحاب الندره في التخصصات ، قرار صائب يهدف الى اختصار مدة الاستفادة من العقول ، وادراجها في عجلة التنمية والتطور . — محمد العنزي (@mtfa1) December 5, 2019

عز الله ان هوية بلادنا راحت ،

قرار يخلي المواطن السعودي حزين

بعد ماكنا نتفاخر بالهوية السعودية الاصيله وعدم التجنيس ،

الان فتح باب التجنيس ؟

يعني تبغون مواهب ! والسعوديين اللي جايين من برى ابتعاث ومن افضل الجامعات بالعالم وش الفايده منهم ؟

وانا شخصياً مهندس وعاطل ؟

يتبع .. — م: حنــضلـة (@c202_c) December 4, 2019

وشدد أحد النشطاء على أن فتح باب الحصول على الجنسية السعودية أمام المبدعين وأصحاب التخصصات النادرة هو "قرار صائب يهدف الى اختصار مدة الاستفادة من العقول، وإدراجها في عجلة التنمية والتطور".

#السعودية فتح باب #التجنيس للمتميزين حول العالم٠٠لديناشباب متميزدرس في الداخل والخارج ونال الدرجات والأوسمةالعالميةهم أولى بهذه الوظائف التي سيشغلهاهذاالمجنس ولسنابحاجةاضافةسكان٠٠والمجنس وهذامجرب على مستوى العالم ولاؤه لمسقط رأسه وليس للوطن الذي جنسه هل نحن فعلابحاجتهم؟ — أبو عبدالله (@mohammad_aad) December 5, 2019

#السعودية_تجنس_المبدعين أين ذهبت مقولة السعوديه للسعودين هل ذهبت ادراج الرياح؟! وكيف يفتح باب التجنيس والبطالة في زياده بأعداد مهوله الاولى هو كبح جماح شبح البطالة بين ابناء الوطن ومن ثم فتح باب التجنيس ولابد ان يكون بشروط صارمه وشفافيه واضحه للمبدع الذي يستحقها اما ان تدخل — MBS-2030🇸🇦 (@faisal177ayed) December 4, 2019

فتح باب التجنيس للمبدعين وتوظيفهم على حساب أبناء البلد يُعتبر اعتراف ضمني بضعف أداء التعليم الذي تقدمه!

لا تعمينا الرأسمالية في النظر لذوي التعليم المنخفض أو الامكانيات المحدودةمن أبناء بلدنا نحن نتحملهم!

فهم أحقّ بخيرات بلدهم لا أن يعيشوا على صدقات الموسرين!#السعودية_للسعوديين — ﮼إسماعيل،الشهراني (@alwahebi21) December 5, 2019

بالمقابل، لم يتحمس عدد آخر من النشطاء السعوديين لهذا القرار، وتركزت انتقادات هؤلاء على عدة جوانب أهما:

الخوف على "الهوية السعودية الأصلية".

الخشية من مزاحمة المواطنين الجدد في الوظائف والمهن.

افتراض أن القرار سيزيد "نسبة البطالة إلى أرقام فلكية".

المصدر: تويتر