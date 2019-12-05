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أصداء واسعة في مواقع التواصل بشأن فتح باب التجنيس بالسعودية

أخبار العالم العربي

أصداء واسعة في مواقع التواصل بشأن فتح باب التجنيس بالسعودية
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حظي القرار الملكي السعودي بفتح التجنيس للعلماء والمبدعين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك أبناء السعوديات باهتمام واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحب عدد من النشطاء بحرارة بالقرار، ورأوا أنه خطة مهمة للغاية تعمل بها دول متقدمة.

ورأى أحد النشطاء المرحبين بالقرار أن المبدعين الذين يسستفيدون من هذا القرار سيسهمون في "تقدم وازدهار السعودية ونقل الخبرات إليها"، وسيرفعون من مستوى الكفاءة في المملكة.

ورأى مهتم آخر أن قرار التجنيس سينعش "قطاع الصناعة وراح تزيد أرقام الاستثمار وبتكون الثقافة أوسع وأكثر انتشار بسبب أن المملكة راح تضم كل شخص يفكر بعبقرية ويكون سعودي الجنسية".

وشدد أحد النشطاء على أن فتح باب الحصول على الجنسية السعودية أمام المبدعين وأصحاب التخصصات النادرة هو "قرار صائب يهدف الى اختصار مدة الاستفادة من العقول، وإدراجها في عجلة التنمية والتطور".

بالمقابل، لم يتحمس عدد آخر من النشطاء السعوديين لهذا القرار، وتركزت انتقادات هؤلاء على عدة جوانب أهما:

الخوف على "الهوية السعودية الأصلية".

الخشية من مزاحمة المواطنين الجدد في الوظائف والمهن.

افتراض أن القرار سيزيد "نسبة البطالة إلى أرقام فلكية".

المصدر: تويتر

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