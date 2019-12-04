حفتر يستحدث "وسام الشهيد" لأهالي القتلى في صفوف قواته

أعلن أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة لـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، عن قرار المشير استحداث "وسام الشهيد"، الذي سيمنح لأهالي القتلى في صفوف قواته.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، أن الوسام الجديد هو "وسام وطني يمنح لذوي الشهيد".

وأضاف أنه بموجب الوسام، يحصل أهالي القتيل من قوات "الجيش الوطني" في معركة طرابلس على 100 ألف دينار ليبي (أكثر من 70 ألف دولار)، فضلا عن استمرار دفع راتب المقاتل وترقيته حتى بعد وفاته.

ولفت إلى أن هناك مزايا أخرى "مادية ومعنوية" لكل المقاتلين الذين اشتركوا في معركة طرابلس.

يذكر أن "الجيش الوطني" بقيادة حفتر أطلق عمليته العسكرية في طرابلس ومحيطها في أبريل الماضي. وأعلن حفتر أن العملية تهدف إلى "تطهير العاصمة من التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة".

وأسفرت الاشتباكات بين "الجيش الوطني الليبي" والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح عشرات الآلاف من المنطقة.

المصدر: "بوابة الوسط"