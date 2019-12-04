المسماري: نرفض اتفاق السراج مع الأتراك وسنتصدى له بكل قوة عسكرية

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه سيتصدى بكل قوة عسكرية لما وصفه بـ "الأطماع التركية" في ليبيا، رافضا الاتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق حول المياه والأمن.

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة لقوات "الجيش الوطني"، أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، إن "هذه المعركة للقضاء على المجموعات الإرهابية مثل (داعش) وتنظيم (القاعدة) وحرمانها من إيجاد ملاذات آمنة داخل الأراضي الليبية وحرمانها من إيجاد قواعد انطلاق نحو المنطقة الإقليمية ودول أخرى".

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وتابع قائلا: "كذلك هذه المعركة الآن أصبحت ضد الأطماع التركية في خيارات الدولة الليبية".

وأضاف: "ما زلنا نرفض ما تم توقيعه من اتفاقية بين (رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز) السراج والأتراك، وسنتصدى بكل قوة عسكرية لمنع اختراق السيادة الليبية ولن نسمح أبدا بزج ليبيا في أي صراع دولي مهما كان".

يذكر أن تركيا وقعت مع حكومة السراج مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية، ما أثار احتجاجا من قبل بعض الأطراف الإقليمية، وخاصة مصر واليونان.

المصدر: RT