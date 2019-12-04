دخول دفعة جديدة من معدات المستشفى الميداني الأمريكي في قطاع غزة

وصلت دفعة جديدة من معدات المستشفى الميداني الأمريكي إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن عملية إنشاء المستشفى المذكور بالقطاع.

وتعد هذه المعدات التي ستجهز المستشفى الميداني الأمريكي عبارة عن أجهزة وغرف معقمة.

وفي وقت سابق، وصلت شاحنات تحمل المعدات الخاصة بالمستشفى والذي يجري إنشاؤه بالقرب من معبر بيت حانون "إيريز".

والأربعاء 27 نوفمبر الماضي، نشرت مؤسسة أمريكية غير حكومية، صورا ومقاطع فيديو تظهر أعمال إنشاء وتجهيز المستشفى الميداني الأمريكي قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

ويعتبر المستشفى الميداني قرب معبر بيت حانون من ضمن التفاهمات التي أبرمت بين حركة "حماس" وإسرائيل برعاية مصرية وتمويل قطري.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، رفضت مشروع إقامة المستشفى الميداني الأمريكي في قطاع غزة "لعدم التنسيق مع الوزارة".

وقالت كيلة إن "هذا المستشفى مشبوه لارتباطه ببرنامج سياسي عليه علامة استفهام كبيرة، ويأتي في سياق صفقة القرن، التي يرفضها كل شعبنا الفلسطيني".

وأشارت إلى أن وزارة الصحة والحكومة الفلسطينية عملت على منع انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة.

المصدر: RT + وكالات