أجرى مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء في أبو ظبي، محادثات مع السفير التركي لدى الإمارات، جان ديزدار.

وأفادت وكالة "وام" الرسمية بأن السفير التركي نقل تهنئة الحكومة التركية بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للإمارات.

وذكرت الوكالة أن اللقاء بين ديزدار تطرق إلى "مجمل القضايا الإقليمية، وعدد من المسائل والملفات التي تهم البلدين، فضلا عن العلاقات الثنائية".

وركز الجانبان، حسب "وام"، على "أهمية العمل معا لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والتعاون في مجالي السياحة والثقافة".

وتعتبر هذه المحادثات نادرة من نوعها حيث تجري في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الإمارات وتركيا توترا بسبب قضايا خلافية عدة، خاصة موقف تركيا من الأزمة الخليجية وسياساتها في ليبيا وعملياتها العسكرية في سوريا، إضافة إلى موضوع دعم "الإخوان المسلمين" ومسألة القيادي الفلسطيني المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان.

المصدر: وام + وكالات