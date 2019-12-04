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مشاورات روسية بريطانية حول الوضع في سوريا والمنطقة

أخبار العالم العربي

مشاورات روسية بريطانية حول الوضع في سوريا والمنطقة
Reuters Reuters + Sputnik
وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والمبعوث البريطاني الخاص حول الشأن السوري، مارتن لونغدين
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع المبعوث البريطاني الخاص حول الشأن السوري، مارتن لونغدين، الوضع في سوريا والملفات الإقليمية وفق ما أورت وزارة الخارجية الروسية.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الدبلوماسيين بحثا "عددا من الملفات القطرية والإقليمية من أجندة الشرق الأوسط، مع التركيز على جملة القضايا المتعلقة بالتسوية في الجمهورية العربية السورية".

المصدر: نوفوستي

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