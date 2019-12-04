مشاورات روسية بريطانية حول الوضع في سوريا والمنطقة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع المبعوث البريطاني الخاص حول الشأن السوري، مارتن لونغدين، الوضع في سوريا والملفات الإقليمية وفق ما أورت وزارة الخارجية الروسية.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الدبلوماسيين بحثا "عددا من الملفات القطرية والإقليمية من أجندة الشرق الأوسط، مع التركيز على جملة القضايا المتعلقة بالتسوية في الجمهورية العربية السورية".

المصدر: نوفوستي