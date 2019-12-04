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العراق.. عبد المهدي يثني على الاحتجاجات الشعبية

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العراق.. عبد المهدي يثني على الاحتجاجات الشعبية
Reuters Essam al-Sudani
مظاهرة طلابية مناهضة للحكومة في مدينة البصرة العراقية
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أثنى رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، على المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، واصفا إياها بالمؤشر على وجود مطالب شعبية لم يتم الإصغاء إليها من قبل الحكومة.

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وقال عبد المهدي في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: "المظاهرات حدث جيد وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلد ونبهت الجميع بأن هناك مطالب لم تسمع بالشكل المطلوب".

وأوضح رئيس الوزراء المستقيل أن "هناك حاجة إلى ضغط شعبي كبير لإعادة الأمور إلى نصابها"، مضيفا أن "المظاهرات حدث مهم وهو تجديد للعملية وإزاحة الكثير من السلبيات، وتعطي زخما للإصلاح".

ويشهد العراق، منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في العام 2003، يطالب المتظاهرون فيها باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة، وتحسين الظروف المعيشية في البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 19 ألفا بجروح منذ بداية الاحتجاجات في البلاد.

المصدر: السومرية نيوز

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