"رويترز": نواب "المستقبل" و"حزب الله" و"أمل" سيرشحون سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية

قال مصدر مطلع لـ "رويترز" إن نواب البرلمان اللبناني الأعضاء في "حركة المستقبل" و"حركة أمل" وحليفها "حزب الله"، سيرشحون اسم سمير الخطيب لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأضاف المصدر، اليوم الأربعاء، أن الترشيح سيعلن خلال المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة القادمة، يوم الاثنين المقبل.

ويجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسية في لبنان، الخطيب الأوفر حظا لقيادة الحكومة الجديدة التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

ويعد المهندس سمير الخطيب واحدا من خارج النخبة السياسية اللبنانية.

إلى ذلك، ذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، دعا لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم الاثنين لتكليف رئيس وزراء جديد.

ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128، ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا لنظام المحاصصة اللبناني.

هذا، وكان النائب علي أحمد بزي قد قال إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، صرح بأن جهود تشكيل الحكومة كانت تسير بشكل إيجابي جدا حتى مساء الثلاثاء.

وتلقت المحادثات الرامية لاختيار رئيس وزراء جديد ضربة يوم الأربعاء، بعد أن أصدر ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين بيانا ينتقد العملية ويصفها بأنها "خرق للدستور".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء سعد الحريري استقال في 29 أكتوبر إثر احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلاد.

المصدر: وكالات