وسائل إعلام: "تحرير عفرين" تخوض عمليات ضد القوات التركية والرديفة ردا على قصف تل رفعت

أعلنت "قوات تحرير عفرين" الكردية في شمال شرق سوريا أنها نفذت سلسلة من العمليات في إطار "الانتقام" لضحايا مجزرة تل رفعت، حسبما أفادت وكالة "الفرات" الكردية.

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ونقلت الوكالة عن بيان، صدر عن "القوات" أن العمليات أسفرت عن مقتل 7 من الجنود الأتراك و"مرتزقة" (في إشارة إلى عناصر "الجيش الوطني السوري"، وهو جزء من "الجيش السورية الحر" المعارض لدمشق يحظى بدعم مباشر من القوات التركية العاملة في سوريا ضد المقاتلين الأكراد).

وجاء في البيان أن "قوات تحرير عفرين" نفذت، اليوم الأربعاء، عمليات في مدن عفرين وإعزاز ومارع، وذلك بعد استهدافها، يوم الثلاثاء، موقعا للجيش التركي في قرية كوبله التابعة لعفرين، حيث قتل أحد جنوده وأصيب اثنان آخران بجروح، فيما "تم تدمير الموقع بالكامل بعد استهدافه بقذائف الأوبيس".

وتابع البيان أن "القوات" استهدفت أيضا، يوم الثلاثاء، عددا من النقاط للمسلحين الموالين للجيش التركي في محيط مدينة إعزاز، حيث قتل 5 منهم وأصيب آخر بجروح، إضافة إلى تنفيذ عملية قنص ضد القوات التركية في مدينة مارع، أسفرت عن مقتل "مرتزق للاحتلال" بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة الكردية مقتل 10 مدنيين، بينهم 8 أطفال، وجرح 12 آخرين من أهالي عفرين المهجرين قسرا، جراء قصف القوات التركية والرديفة في ناحية تل رفعت.

و"قوات تحرير عفرين" منظمة مسلحة كردية تعمل في الجزء الغربي من المناطق الكردية في شمال سوريا، وتقاتل من أجل تحرير مدينة عفرين ومحيطها من القوات التركية التي سيطرت على هذه المنطقة، مدعومة من وحدات المعارضة السورية المسلحة، في بداية العام 2018 أثناء عملية "غصن الزيتون".

المصدر: ANF