العراق.. 200 دعوى قضائية ضد قائد عسكري ووزارة الدفاع ترد

أكدت نقابة المحامين في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، رفع 200 دعوى قضائية ضد رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار، الفريق جميل الشمري، من قبل ذوي الضحايا في المحافظة.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء مذكرة قبض بحق الفريق جميل الشمري، رئيس خلية الأزمة في ذي قار والمبتعث من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

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وقالت وزارة الدفاع العراقية إنها تتابع بقلق الهجمة الإعلامية الشرسة ضد كبار القادة والضباط.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى هجمة إعلامية تستهدفت الفريق الركن جميل الشمري، مؤكدة أنه "كلف بواجب في خلية الأزمة لمحافظة ذي قار، وفور وصوله، باشر بعدة اجتماعات وأصدر أوامره المشددة والمثبتة رسميا بعدم إطلاق النار، وهذا ما تكلم به شفويا وأصدره تحريريا إلى كل القوات الأمنية في المحافظة وتم تسليم الأمر لحد مستوى أمر فوج إضافة إلى التبليغ والتأكيد على حماية المتظاهرين وساحات الاعتصام".

وأضافت: "ندعو الجميع إلى توخي الدقة واستبيان الحقائق قبل إطلاق التهم، مع تأكيدنا على حرمة الدم العراقي. وفي الوقت نفسه، لن نسمح بتسقيط القادة والضباط وعموم المؤسسة العسكرية من جهات معادية لا تريد لهذا البلد التقدم والرفاه".

وتابعت: "بهذه المناسبة، تدعو الوزارة كافة المتظاهرين إلى احترام القانون والنظام والحفاظ على سلمية التظاهرات والتذكر بأن منتسبي القوات الأمنية هم إخوانهم وأبناؤهم ومستقبلهم ومصيرهم واحد".

المصدر: RT