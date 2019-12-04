أول ظهور لرئيس حكومة جزائري أسبق داخل المحكمة (فيديو + صور)

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، أحمد أويحيى، أثناء مثوله أمام القاضي.

وتجري بمحكمة سیدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة وزراء سابقین ورجال أعمال، في قضیة مصانع تجميع السیارات، بعد تأجيل الجلسة الأولى.

🔴#تغطية_مباشرة للمحاكمة التاريخية لرؤوس الفساد



شاهد.. #أويحيى يرد على الإتهامات الموجهة إليه أثناء استجوابه من طرف القاضي pic.twitter.com/lRpwxh1rqc — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) 4 декабря 2019 г.

صورة من محاكمة أحمد أويحيى الجارية الآن. pic.twitter.com/YtrsZSy0JE — الجزائر الآن (@algerieLN) 4 декабря 2019 г.

وشھد محیط المحكمة تعزيزات أمنیة مشددة قبل بداية محاكمة كل من الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء)، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، والوزراء، يوسف يوسفي، وعبد الغني زعلان، ويمينة زرهوني، إضافة إلى رجال أعمال، منهم، أحمد معزوز، ومحمد بايري، وحسان عرباوي، في قضية تجميع السيارات.

المصدر: "تويتر" + RT