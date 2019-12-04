الشيوخ الأسترالي يدعو الحكومة إلى منح اللجوء لصحفيين سعوديين مثليين هربا من المملكة

صادق مجلس الشيوخ الأسترالي على طلب يدعو الحكومة إلى الاعتراف بـ"المخاطر المتزايدة" التي يتعرض لها صحفيان مثليان هربا من السعودية، من خلال احتجازهما لدى وصولهما البلاد الشهر الماضي.

وأفاد الفرع الأسترالي لصحيفة "غارديان" البريطانية بأن الطلب الذي طرحته على التصويت في المجلس السيناتورة عن حزب الخضر، جانيت رايس، يحث الحكومة الأسترالية على تسريع عملية تقييم إمكانية منح اللجوء إلى السعوديين وضمان أمنهما للفترة الانتقالية.

وكشفت "غارديان" الشهر الماضي أن الرجلين اللذين تسميهما سلطان ونصار (وهذا ليس اسميهما الحقيقيين) احتجزا في مطار أسترالي بعد أن وصلا البلاد بتأشيرات سياحية، وتم حبسهم في مركز خاص باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

وبعد الكشف عن إصابتهما بمرض السل تم نقلهما إلى مستشفى تحت حراسة، وقد غادر نصار، وهو مصور صحفي، المستشفى وتم حبسه مجددا.

وادعى الصحفيان أنهما تعرضا لتهديدات من قبل محتجزين آخرين في السجن الأسترالي.

وزعم سلطان، وهو موظف سابق في وزارة الإعلام السعودية، للصحيفة أنه تعرض للملاحقة غير العادلة من قبل سلطات المملكة بهدف إجباره على وقف التعاون مع وسائل إعلام أجنبية.

المصدر: غارديان