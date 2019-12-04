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إصابة 9 أمنيين بتفجير قنبلة في شارع الرشيد ببغداد

أخبار العالم العربي

إصابة 9 أمنيين بتفجير قنبلة في شارع الرشيد ببغداد
Reuters
عناصر من الأمن العراقي
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أصيب 9 عناصر من القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، بجروح إثر هجوم برمانة يدوية عند حاجز بشارع الرشيد في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان صحفي أن "9 عناصر أمن أصيبوا بجروح إثر هجوم برمانة يدوية عند حاجز البنك المركزي في العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أن "من بين المصابين حالات خطرة".

وأضافت أن "مجهولين ألقوا رمانة يدوية استهدفت القوات الأمنية عند حاجز مبنى البنك المركزي العراقي، في شارع الرشيد وسط العاصمة".

المصدر: RT

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