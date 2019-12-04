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طفل يثير إعجاب محمد بن زايد بكلماته المنمقة (فيديو)

أخبار العالم العربي

طفل يثير إعجاب محمد بن زايد بكلماته المنمقة (فيديو)
محمد بن زايد وهو يعانق الطفل
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نالت قصيدة ألقاها الطفل الشاعر، حمد الكعبي، أمام ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استحسانه.

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ونشرت صفحة "فرسان الإمارات" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء فيديو للطفل، الذي عرف نفسه على أنه "سفير التسامح لمدرسة قادة المستقبل الدولية الخاصة"، وطلب السماح له بإلقاء قصيدته حول التسامح في قصر البحر بالإمارات.

وقام ولي عهد أبو ظبي الذي استمع للقصيدة بمعانقة الطفل وتقبيله بعد إكماله القصيدة، وسط تصفيق حار من الحاضرين.

المصدر: RT

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