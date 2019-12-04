أول رئيسة بلدية بالطائف: صلاحياتي تتساوى مع الرجال

افتتح أمين الطائف، محمد بن هميل آل هميل، مقر البلدية النسائية الفرعية بالأمانة وكلف المهندسة، هنوف البقمي بشغل منصب رئاستها.

ونشر حساب الأمانة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، صورا للافتتاح وعلق عليها: "أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل يفتتح مقر البلدية النسائية الفرعية، ويكلف المهندسة هنوف البقمي برئاستها".

من جهتها، أكدت البقمي أن البلدية النسائية التي تقود مهامها لا تختلف عن البلدية الرجالية في الخدمات، وتخدم النساء في الشؤون البلدية كاملة، وأن صلاحياتها كمديرة الفرع النسائي تتماثل مع صلاحية مديري الفروع الرجالية، توافقا مع رؤية 2030.

#أمين_الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل يفتتح مقر البلدية النسائية الفرعية، ويكلف المهندسة هنوف البقمي برئاستها pic.twitter.com/dRLdluWgXI — أمانة الطائف (@tc_gov) December 1, 2019

وأشارت إلى أن الرجال والنساء سواسية ولا اختلاف في نوع أو مستوى الخدمات المقدمة لهم، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وهنوف ليست أول امرأة تتولى منصب رئاسة البلدية في المملكة، حيث سبقتها عدة سعوديات أخريات في مناطق مختلفة، وذلك تماشيا مع رؤية 2030 للنهوض بالسعودية ودعم حقوق المرأة في المجتمع.

المصدر: وكالات